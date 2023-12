Tremor Video Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein bestimmtes Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem er die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation setzt. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt.

Für Tremor wurde der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage analysiert, welcher momentan bei 5,56 Punkten liegt, was darauf hindeutet, dass die Tremor-Aktie überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Gut"-Rating. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI-Wert mit 27,84 im überverkauften Bereich, weshalb die Aktie auch für den RSI25 eine "Gut"-Bewertung erhält.

Langfristig gesehen wird die Tremor-Aktie von Analysten positiv eingeschätzt, mit insgesamt 1 "Gut"-Bewertung und keinem "Neutral" oder "Schlecht". Zudem wird das Kursziel der Analysten auf 1300 GBP festgelegt, was eine potenzielle Performance von 558,23 Prozent bedeuten würde, was zu einer weiteren "Gut"-Einstufung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um Tremor konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden, was zu einer neutralen Bewertung führt. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt.

Die Diskussionen und Meinungen in den sozialen Medien der letzten zwei Wochen spiegeln insgesamt positive Einschätzungen und Stimmungen rund um die Tremor-Aktie wider, was zu der Schlussfolgerung führt, dass das Unternehmen als "Gut" eingestuft werden kann.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von Tremor bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet wird.