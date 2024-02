Trellus Health Aktie: So könnte es weitergehen!

Die technische Analyse der Trellus Health-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 5,6 GBP liegt. Der letzte Schlusskurs von 4,25 GBP weicht somit um -24,11 Prozent ab, was charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 4,28 GBP, was einer Abweichung von nur -0,7 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis.

Das Anleger-Sentiment für die Trellus Health-Aktie wird als neutral eingestuft, da weder positiv noch negativ ausschlaggebende Diskussionen in den sozialen Medien stattgefunden haben. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Trellus Health beschäftigt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Trellus Health liegt bei 50 und wird daher als neutral eingestuft. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, deutet auf eine neutrale Einschätzung hin.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Trellus Health in den letzten Wochen kaum verändert hat. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig. Daher wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe als "Neutral" bewertet.