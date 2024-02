Trek Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Weitere Suchergebnisse zu "Schneider Electric":

Die Anlegerstimmung für die Aktie von Trek war in den letzten Tagen neutral, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab weder überwiegend positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils neutral. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält Trek daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt bewertet die Redaktion die Anlegerstimmung als "Neutral".

Bei der Bewertung einer Aktie spielen auch weiche Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine Rolle. In den vergangenen Monaten zeigte die Aktie von Trek durchschnittliche Diskussionsintensität, die sich vor allem in der Häufigkeit der Wortbeiträge zeigte. Daher erhält Trek für diesen Faktor die Einschätzung "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Trek daher als "Neutral"-Wert bewertet.

Verglichen mit dem Branchendurchschnitt (Computer & Peripheriegeräte) wird die Aktie von Trek aus fundamentaler Sicht als überbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 40,52, was einem Abstand von 90 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 21,36 entspricht. Daher wird auf fundamentaler Basis eine "Schlecht"-Empfehlung ausgesprochen.

In technischer Hinsicht liegt der gleitende Durchschnittskurs der Trek derzeit bei 0,05 SGD, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,05 SGD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit 0 Prozent, was zu einer Bewertung "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 0,06 SGD, was einem Abstand von -16,67 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie von Trek daher mit "Neutral" bewertet.