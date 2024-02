Trek Aktie: So nicht zu erwarten!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Trek-Aktie weist auf überkaufte Bedingungen hin, sowohl auf 7-Tage- (Wert: 87) als auch auf 25-Tage-Basis (Wert: 86,49). Daher erhält die Aktie in Bezug auf den RSI ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie gab es im letzten Monat keine signifikante Veränderung der Anlegerstimmung, was zu einer neutralen Bewertung führt. Ebenso verzeichneten die Diskussionen über das Unternehmen keine signifikante Zunahme oder Abnahme, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Dividendenrendite von Trek liegt bei 0 %, was 5,3 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 5,3 % liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einstufung in Bezug auf die Dividende.

Mit Blick auf die Aktienkursentwicklung hat Trek in den letzten 12 Monaten eine Performance von -26,87 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -11,42 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von -15,44 Prozent darstellt. Im Sektorvergleich lag die Aktie 12,17 Prozent unter der durchschnittlichen Rendite des "Informationstechnologie"-Sektors. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Trek ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.