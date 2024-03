Trek Aktie: Lieber beobachten als handeln

Der Aktienkurs des Unternehmens Trek verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -10,29 Prozent. Im Vergleich zum Durchschnitt der Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt Trek damit 1,55 Prozent über dem Durchschnitt (-11,84 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Computer & Peripheriegeräte" beträgt -11,09 Prozent, wobei Trek aktuell 0,8 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation bewerten Experten die Aktie insgesamt als "Neutral".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Trek beträgt aktuell 9, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Computer & Peripheriegeräte" (durchschnittlich 19) darauf hindeutet, dass Trek aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) von Trek liegt bei 38,46, was darauf hindeutet, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 36, was ebenfalls als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird.

Die Diskussion in den Social Media zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Trek eingestellt waren, ohne besonders positive oder negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind vornehmlich neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Trek daher eine "Neutral"-Einschätzung von Experten.

Insgesamt erhält Trek von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.