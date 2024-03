Trek Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Der Aktienkurs von Trek hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -10,29 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Computer & Peripheriegeräte"-Branche im Durchschnitt um -12,72 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Trek im Branchenvergleich um +2,42 Prozent besser abschneidet. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei -12,95 Prozent, wobei Trek um 2,66 Prozent über diesem Durchschnittswert liegt. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Überperformance im Sektorvergleich erhält Trek in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs von Trek mittlerweile auf 0,05 SGD, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,062 SGD erreicht hat. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von +24 Prozent und einer Bewertung von "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 0,06 SGD, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von +3,33 Prozent als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird daher die Gesamtnote als "Gut" vergeben.

Was die Dividende betrifft, so kann bei einer aktuellen Dividendenrendite von 0 % bei Trek ein geringerer Ertrag von 5,5 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt der "Computer & Peripheriegeräte"-Branche erzielt werden. Dies führt zu einer Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Erkenntnisse zur Einschätzung einer Aktie. Bei Trek zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für Trek.