TreeHouse Foods, ist immer für eine Überraschung gut!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Kennwert zur Bewertung von Aktien. Je niedriger das KGV, desto preisgünstiger erscheint die Aktie. Im Vergleich zur Branche "Nahrungsmittel" liegt das KGV von Treehouse Foods mit einem Wert von 17,48 deutlich unter dem branchenüblichen Durchschnitt von 31. Dies entspricht einem Abstand von 44 Prozent. Aufgrund des niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" eingestuft und erhält daher ein "Gut" auf Basis fundamentaler Kriterien.

Die Einschätzung von Analysten zeigt, dass von insgesamt 5 Bewertungen 1 als "Gut", 4 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Dies führt zu einem durchschnittlichen "Neutral"-Rating für das Wertpapier. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten ergeben einen möglichen Anstieg der Aktie um 17,18 Prozent. Insgesamt erhält Treehouse Foods daher von den Analysten ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist Treehouse Foods eine Rendite von 0 % auf, was 4,11 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien war überwiegend positiv, mit acht positiven und vier negativen Tagen. Allerdings gab es in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich negative Nachrichten über das Unternehmen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt. Insgesamt erhält Treehouse Foods daher von der Redaktion ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.