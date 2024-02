TreeHouse Foods Aktie: Das wird nichts mehr!

Die Aktie von Treehouse Foods wird von Analysten auf langfristiger Basis als "Neutral" eingestuft. Von insgesamt 18 Analysten waren die Bewertungen wie folgt: 1 Gut, 4 Neutral, 0 Schlecht. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 49,33 USD, was einer Erwartung von 34,61 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 36,65 USD liegt. Basierend auf diesen Schätzungen erhält die Aktie eine Gesamtbewertung von "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt eine Ausprägung von 80,34, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Für den RSI25 beläuft sich der Wert auf 63,81, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Schlecht".

In Bezug auf Sentiment und Buzz, also die weichen Faktoren bei der Aktienbewertung, zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz nur eine schwache Aktivität aufweist. Dementsprechend erhält Treehouse Foods für diesen Faktor die Einschätzung "Schlecht". Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine positive Veränderung auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders negativ über Treehouse Foods diskutiert, wobei an vier Tagen positive Themen überwogen und an acht Tagen die negative Kommunikation vorherrschte. Auch in den vergangenen Tagen überwiegen die negativen Themen, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.