TreeHouse Foods Aktie: Der weitere Knall!

In den letzten zwei Wochen wurde Treehouse Foods von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. Auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend kann die Anleger-Stimmung daher als "Schlecht" eingestuft werden.

Eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie spielt auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei wurde sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Treehouse Foods zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ist Treehouse Foods derzeit als "Schlecht" einzustufen. Der GD200 des Wertes verläuft bei 45,32 USD, während der Kurs der Aktie bei 36,12 USD liegt, was einer Abweichung von -20,3 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt mit 41,62 USD eine Abweichung von -13,21 Prozent. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) lässt eine Aussage darüber zu, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Treehouse Foods-Aktie beträgt aktuell 77, was auf ein "überkauftes" Wertpapier hinweist und somit zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergänzt diese Analyse um eine längerfristige Betrachtung und führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating für Treehouse Foods.