TreeHouse Foods Aktie: Ein wahrer Champion!

Der Kurs der Aktie Treehouse Foods steht am 13.07.2023, 04:18 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 49.63 USD. Der Titel wird der Branche "Verpackte Lebensmittel und Fleisch" zugerechnet.

Nach einem bewährten Schema haben wir Treehouse Foods auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 22,53 und liegt mit 57 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Nahrungsmittel) von 52,02. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Treehouse Foods auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

2. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Treehouse Foods wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An neun Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Buy"-Einschätzung. Dadurch erhält Treehouse Foods auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Buy"-Bewertung.

3. Analysteneinschätzung: Für Treehouse Foods liegen aus den letzten zwölf Monaten 1 Buy, 1 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Treehouse Foods vor. Aus Analystensicht erhält die Treehouse Foods-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.

