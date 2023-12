TreeHouse Foods Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Die Dividende von Treehouse Foods steht im Verhältnis zum Aktienkurs derzeit bei 0, was einer negativen Differenz von -3,85 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von "Nahrungsmittel" entspricht. Daher wird die Dividendenpolitik von unseren Analysten als "Schlecht" bewertet.

Die Analysten bewerten die Treehouse Foods-Aktie derzeit als "Neutral", basierend auf einer Kombination von 1 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Treehouse Foods vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten von 49,33 USD zeigt ein Aufwärtspotenzial von 16,46 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Treehouse Foods daher eine "Gut"-Bewertung in diesem Bereich.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zu Treehouse Foods ist insgesamt sehr negativ. Die Auswertung der vergangenen zwei Wochen ergab jedoch, dass in den Diskussionen in den letzten Tagen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" liegt die Rendite von Treehouse Foods bei -8,11 Prozent, was mehr als 161 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Rendite der "Nahrungsmittel"-Branche in den letzten 12 Monaten beträgt -14,01 Prozent, wobei Treehouse Foods mit 5,9 Prozent deutlich darüber liegt. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.