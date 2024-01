TreeHouse Foods Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor liegt der Aktienkurs von Treehouse Foods mit einer Rendite von -17,04 Prozent um mehr als 184 Prozent darunter. Die Nahrungsmittelbranche verzeichnete eine mittlere Rendite von -10,75 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Treehouse Foods mit 6,29 Prozent deutlich darunter liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung verstärken oder verändern. Bei Treehouse Foods wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionstätigkeit festgestellt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum unverändert, was zu einem langfristig "Schlecht"-Stimmungsbild führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Treehouse Foods liegt bei 36,31 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25 zeigt einen Wert von 48,87, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von Treehouse Foods von 41,55 USD um -10,66 Prozent vom GD200 (46,51 USD) entfernt ist, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 40,9 USD auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs von Treehouse Foods als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.