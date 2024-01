TreeHouse Foods Aktie: Wohin geht die Reise?

Die Aktie von Treehouse Foods erhält laut der langfristigen Meinung von Analysten die Einschätzung "Neutral". Die Gesamtbewertung setzt sich aus 1 Gut, 4 Neutral und 0 Schlecht zusammen. Im letzten Monat gab es keine Updates von Analysten zu Treehouse Foods. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 49,33 USD, was einer potenziellen Performance von 19,05 Prozent entspricht, da derzeit ein Preis von 41,44 USD vorliegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" seitens der Redaktion.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen ein überwiegend negatives Signal in Bezug auf die Einschätzungen und Stimmungen rund um Treehouse Foods. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Schlecht" ein.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionen zu Treehouse Foods. Die Rate der Stimmungsänderung weist zudem eine positive Veränderung auf, weshalb wir für das langfristige Stimmungsbild eine Gesamtbewertung von "Gut" abgeben.

Im Branchenvergleich erzielte Treehouse Foods eine Performance von -17,04 Prozent in den letzten 12 Monaten, was eine Underperformance von -6,16 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor liegt die Aktie mit einer Unterperformance von 175,47 Prozent deutlich zurück. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.