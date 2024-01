TreeHouse Foods Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Treehouse Foods hat derzeit ein KGV von 17, während vergleichbare Unternehmen in der Nahrungsmittelbranche im Durchschnitt ein KGV von 40 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Treehouse Foods daher unterbewertet und erhält von der Redaktion in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" liegt die Rendite von Treehouse Foods mit -8,11 Prozent mehr als 160 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die "Nahrungsmittel"-Branche verzeichnet eine durchschnittliche Rendite von -12,03 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Treehouse Foods mit 3,92 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionsintensität im Internet kann Stimmungen verstärken oder drehen und neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Bei Treehouse Foods wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, weshalb diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Änderungen, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 und 25 Tagen. Der RSI der Treehouse Foods liegt bei 50,16, was als neutral betrachtet wird. Ebenso bewegt sich der RSI25 bei 47, was ebenfalls auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist. Insgesamt erhält die Treehouse Foods in dieser Kategorie daher die Einstufung "Neutral".

