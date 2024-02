TreeHouse Foods Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Treehouse Foods: Aktienanalyse und Bewertung

Treehouse Foods hat derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 4,16 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. Die Relative Strength Index (RSI) Werte deuten ebenfalls auf eine schlechte Bewertung hin. Der RSI liegt bei 80,34 und der RSI25 bei 63,81, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Aktienkurs von Treehouse Foods derzeit -11,75 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage und -18,99 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer kurz- und langfristigen Einschätzung als "Schlecht".

Die Analysten bewerten die Aktie von Treehouse Foods auf langfristiger Basis als "Neutral", wobei von insgesamt 18 Analysten 1 eine positive, 4 eine neutrale und 0 eine negative Bewertung abgegeben haben. Obwohl es keine aktuellen Analystenupdates gibt, erwarten die Analysten im Durchschnitt ein Kursziel von 49,33 USD, was einer positiven Einschätzung entspricht.

Insgesamt ergibt sich somit eine eher negative Bewertung für die Aktie von Treehouse Foods auf Basis der Dividendenrendite, des RSI, der technischen Analyse und der Analysteneinschätzungen.

