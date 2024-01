TreeHouse Foods Aktie: Quo vadis?

Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse von Treehouse Foods ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem Wert von 17,04 ist das Unternehmen deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt von 37,46, was einem Abstand von 55 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 46,72 USD. Der letzte Schlusskurs lag bei 40,95 USD, was einem Unterschied von -12,35 Prozent entspricht, und daher wird eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 40,93 USD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+0,05 Prozent) liegt. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik führt.

Von Analysten wird die Treehouse Foods-Aktie als "Neutral" bewertet, basierend auf 1 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 49,33 USD, was ein Aufwärtspotential von 20,47 Prozent vom letzten Schlusskurs von 40,95 USD bedeutet und daher einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Die Stimmung bei Anlegern in Bezug auf Treehouse Foods ist überwiegend negativ, sowohl auf sozialen Plattformen als auch in den Kommentaren der Nutzer in den vergangenen zwei Tagen. Daher wird die Aktie in dieser Betrachtung als "Schlecht" eingestuft.