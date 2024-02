TreeHouse Foods Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Derzeit wird die Aktie von Treehouse Foods als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 17 liegt. Das bedeutet, dass die Börse 17,48 Euro für jeden Euro Gewinn von Treehouse Foods zahlt, was 43 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 30. Aufgrund des KGV wird der Titel daher als "Gut" eingestuft.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Treehouse Foods insgesamt 5 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Neutral" ist. Die Kursprognose der Analysten deutet jedoch auf ein Aufwärtspotential von 34,39 Prozent hin, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Treehouse Foods ist derzeit überwiegend negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt. Auch in Bezug auf die Dividendenpolitik erhält Treehouse Foods eine "Schlecht"-Bewertung, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell bei 0 liegt, was einer negativen Differenz von -13,4 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht.