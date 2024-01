TreeHouse Foods Aktie: Jetzt ist alles möglich

Der Aktienkurs von Treehouse Foods hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -17,04 Prozent erzielt, was mehr als 175 Prozent unter dem Durchschnitt der Verbrauchsgüterbranche liegt. Auch im Vergleich zur Nahrungsmittelbranche, die eine durchschnittliche Rendite von -10,66 Prozent verzeichnet, liegt Treehouse Foods mit 6,38 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite schneidet Treehouse Foods ebenfalls schlecht ab. Mit einer aktuellen Rendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 4,08 Prozentpunkten, fällt die Dividende des Unternehmens niedriger aus und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurde in den letzten Wochen jedoch eine deutliche Verbesserung für Treehouse Foods festgestellt. Die Aktie erhält daher eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie. Auch die Diskussionsstärke hat zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Treehouse Foods liegt bei 46,83, was als "Neutral" eingestuft wird. Dies bedeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 48 und erhält ebenfalls die Einstufung "Neutral". Insgesamt wird daher die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet.