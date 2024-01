TreeHouse Foods Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

Treehouse Foods: Aktienanalyse und Anlegerstimmung

Die Dividendenrendite von Treehouse Foods liegt derzeit bei 0 Prozent, was 4,11 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Nahrungsmittelbranche liegt. Aufgrund dieser Tatsache wird die Aktie als eher unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Treehouse Foods insgesamt 5 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Neutral" ist. Die Kursprognose zeigt ein Aufwärtspotenzial von 17,8 Prozent, was eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie darstellt.

In den sozialen Medien war die Stimmung gegenüber Treehouse Foods in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit neun positiven und zwei negativen Tagen. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält das Unternehmen daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance der Verbrauchsgüterbranche liegt die Rendite von Treehouse Foods bei -17,04 Prozent, was mehr als 184 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch in der Nahrungsmittelbranche liegt die Rendite der Aktie von Treehouse Foods mit -12,65 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt erhält Treehouse Foods von der Redaktion also gemischte Bewertungen, wobei die Dividendenrendite und die Branchenvergleichsperformance als negativ eingestuft werden, während die Analysteneinschätzung und die Anlegerstimmung als positiv bewertet werden.