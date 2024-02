TreeHouse Foods Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Die Treehouse Foods hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -12,3 Prozent erzielt. Dies liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt von -16,2 Prozent in der "Nahrungsmittel"-Branche, was eine Outperformance von +3,9 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite von Treehouse Foods jedoch bei 35,03 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einer Unterperformance führt.

Der aktuelle Aktienkurs von Treehouse Foods liegt bei 42,74 USD. Dies bedeutet, dass die Aktie derzeit +2,44 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, notiert. Auf Basis der letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch -5,88 Prozent, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" und einer langfristigen Einstufung von "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

In den vergangenen 12 Monaten haben Analysten die Treehouse Foods 1 mal mit "Gut", 4 mal mit "Neutral" und 0 mal mit "Schlecht" bewertet. Langfristig erhält der Titel somit das Rating "Neutral" von institutioneller Seite. Für den aktuellen Kurs von 42,74 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 15,43 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel von 49,33 USD, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung führt.

In Bezug auf die Dividende weist Treehouse Foods derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,14 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.