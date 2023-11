TreeHouse Foods Aktie: Endlich geschafft?

Der Treehouse Foods-Kurs wird am 06.11.2023, 09:11 Uhr an der Heimatbörse New York mit 42.5 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Verpackte Lebensmittel und Fleisch".

Unser Analystenteam hat Treehouse Foods auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 14,62 und liegt mit 65 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Nahrungsmittel) von 42,37. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Treehouse Foods auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

2. Analysteneinschätzung: Für die Treehouse Foods sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Hold", da 1 Buc, 4 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Treehouse Foods-Wertpapier aus dem letzten Monat "Hold" (0 Buy, 1 Hold, 0 Sell). Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Treehouse Foods. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 49,33 USD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 16,08 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 42,5 USD notierte. Dafür gibt es das Rating "Buy". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Hold".

3. Sentiment und Buzz: Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Treehouse Foods zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da deutlich weniger Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Sell"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach eine negative Veränderung auf. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine "Sell"-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Sell"-Einstufung.