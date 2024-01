TreeHouse Foods Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Die Technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) von Treehouse Foods derzeit bei 46,37 USD liegt. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Schlecht", da der Aktienkurs bei 41,03 USD lag, was einem Abstand von -11,52 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 40,85 USD, was einer Differenz von +0,44 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich auf Basis dieser beiden Zeiträume eine "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf die Dividende weist Treehouse Foods derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 4,1 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik des Unternehmens.

Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Treehouse Foods. Es gab fünf positive, sieben negative und zwei unklare Tage. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hingegen größtenteils positiv, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung führt.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche hat Treehouse Foods in den letzten 12 Monaten eine Performance von -17,04 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -5,35 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor liegt das Unternehmen mit einer Rendite von 185,11 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.