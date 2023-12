TreeHouse Foods Aktie: Aus, Aus, Aus!

Der Aktienkurs von Treehouse Foods zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor eine Rendite von -8,11 Prozent, was mehr als 160 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur Nahrungsmittelbranche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -12,17 Prozent erzielt hat, liegt Treehouse Foods mit 4,06 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser positiven Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Treehouse Foods derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 46,87 USD, während der Kurs der Aktie bei 40,77 USD um -13,01 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 40,88 USD entspricht einer Abweichung von -0,27 Prozent und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Neutral".

In Bezug auf Dividenden schüttet Treehouse Foods derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Nahrungsmittelbranche. Der Unterschied beträgt 3,8 Prozentpunkte (0 % gegenüber 3,8 %). Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmung und Diskussionsstärke in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen deutlich eingetrübt. Dies führt dazu, dass Treehouse Foods eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die verringerte Aktivität in den sozialen Medien deutet auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin, weshalb auch hierfür die Bewertung "Schlecht" vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.