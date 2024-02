TreeHouse Foods Aktie: Anleger dürfen gespannt sein!

Die Analystenbewertung der Aktie des Unternehmens Treehouse Foods wird als neutral eingestuft. Von insgesamt 18 Analysten erhielt die Aktie die Bewertung "Gut" von einem Analysten, "Neutral" von vier Analysten und "Schlecht" von keinem der befragten Analysten. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 49,33 USD, was einer Erwartung von 17,85 Prozent entspricht, da der derzeitige Schlusskurs bei 41,86 USD liegt. Auf Basis dieser Einschätzungen wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ gegenüber Treehouse Foods. Dagegen wurden in den letzten Tagen vorwiegend positive Themen zu dem Unternehmen diskutiert. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse ergibt sich ein durchschnittlicher Schlusskurs von 45,52 USD für die letzten 200 Handelstage, was einer Abweichung von -8,04 Prozent vom aktuellen Schlusskurs von 41,86 USD entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie jedoch als "Neutral" bewertet, da der Durchschnitt bei 41,7 USD liegt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor hat Treehouse Foods eine Rendite von -12,3 Prozent, was mehr als 21 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt liegt. Im Bereich der Nahrungsmittelbranche liegt die Rendite der Aktie mit 4,77 Prozent deutlich über dem Durchschnitt von -17,07 Prozent. Diese Entwicklung führt zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie.