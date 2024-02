Tredegar Aktie: Das könnte ganz eng werden!

Der Aktienkurs von Tredegar verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -56,11 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche im Durchschnitt um 800,43 Prozent, was bedeutet, dass Tredegar im Branchenvergleich um -856,54 Prozent unterperformt hat. Im "Materialien"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 800,43 Prozent, wobei Tredegar 856,54 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führte die Unterperformance zu einer Bewertung von "Schlecht" in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass trendfolgende Indikatoren anzeigen sollen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, der 50- und 200-Tage-Durchschnitt wird betrachtet. Der längere 200-Tage-Durchschnitt für die Tredegar-Aktie beträgt aktuell 5,65 USD, während der letzte Schlusskurs bei 4,38 USD liegt, was einer Abweichung von -22,48 Prozent entspricht. Dadurch erhält Tredegar eine "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt ebenfalls über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Tredegar basierend auf trendfolgenden Indikatoren eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende weist Tredegar derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 8315,1 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Im Bereich der fundamentalen Analyse gilt die Aktie von Tredegar nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis als unterbewertet, da das KGV mit 21,48 insgesamt 72 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Chemikalien", der bei 77,49 liegt. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".