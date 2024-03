Tredegar Aktie: Das kann keiner glauben

Der Aktienkurs von Tredegar zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" eine Rendite von -59,66 Prozent, was mehr als 64 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Chemikalien" verzeichnet eine mittlere Rendite von 4,35 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Tredegar mit 64,01 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Tredegar liegt derzeit bei 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 8289,01 %. Die Differenz von 8289,01 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt Tredegar mit einem aktuellen Wert von 21,48 unter dem Branchendurchschnitt von 72 Prozent. Die Branche "Chemikalien" weist einen Wert von 77,34 auf, was darauf hindeutet, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt Tredegar langfristig eine starke Aktivität in den sozialen Medien. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung deuten auf ein insgesamt positives Stimmungsbild hin, weshalb wir dem Unternehmen in dieser Hinsicht eine Bewertung von "Gut" zuordnen.