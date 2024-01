Tredegar Aktie: Das ist ein Knall!

Die technische Analyse der Tredegar-Aktie zeigt gemischte Ergebnisse. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine Abweichung von -17,31 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Im Gegensatz dazu liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält das Unternehmen insgesamt ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment rund um die Tredegar-Aktie war in den letzten zwei Wochen größtenteils positiv, mit nur einem Tag dominanter negativer Kommunikation. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden überwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Das Anleger-Stimmungsbarometer ergibt insgesamt eine "Gut"-Bewertung für Tredegar.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls gemischte Ergebnisse. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen kennzeichnet die Aktie als "Schlecht", während der RSI25 für 25 Tage zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt dies ein Rating von "Schlecht".

Die Dividendenrendite von Tredegar liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 8342.37% liegt. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Tredegar-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.