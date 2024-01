Tredegar Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Die technische Analyse für die Tredegar-Aktie zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) einen Wert von 27,27 aufweist, was auf eine Überverkaufssituation hinweist. Der RSI25-Wert von 41 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Gut" bewertet.

In Bezug auf Dividendenrendite schüttet Tredegar im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 8342,36 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Diese niedrigere Rendite führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Das Stimmungsbild für Tredegar hat sich in den letzten Wochen positiv verändert, was auf positive Auffälligkeiten in den sozialen Medien hinweist. Auch die erhöhte Aufmerksamkeit über das Unternehmen wird positiv bewertet, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Tredegar-Aktie mit -16,88 Prozent Entfernung vom GD200 ein schlechtes Signal ist. Der GD50 hingegen weist auf ein gutes Signal hin. Zusammenfassend wird der Kurs der Tredegar-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.