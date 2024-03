Tredegar Aktie: Tut sie es schon wieder?

Das Anleger-Sentiment und der Buzz um Tredegar können über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet werden. Dabei lässt sich eine erhöhte Aktivität im Netz feststellen, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine positive Veränderung, was ebenfalls eine Einschätzung als "Gut"-Wert ergibt. Insgesamt erhält Tredegar damit die Einstufung "Gut" hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes der vergangenen Monate.

Bezüglich des Aktienkurses erzielte Tredegar in den letzten 12 Monaten eine Performance von -59,66 Prozent. Im Vergleich dazu verzeichneten ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche im Durchschnitt einen Anstieg um 5,04 Prozent, was eine Underperformance von -64,7 Prozent für Tredegar bedeutet. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor lag die Rendite von Tredegar 64,7 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Tredegar ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Tredegar besonders negativ diskutiert, wobei an vier Tagen die Diskussion positiv und an zehn Tagen negativ geprägt war. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen dominierten negative Themen die Diskussionen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers und insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) ermöglicht eine Einschätzung, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Tredegar-Aktie beträgt aktuell 62, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 60,9 ebenfalls im neutralen Bereich. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für Tredegar.

Somit zeigt die Analyse, dass Tredegar sowohl hinsichtlich des Anleger-Sentiments als auch des Aktienkurses und des Relative Strength Index aktuell eine eher negative Einschätzung erhält.