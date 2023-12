Tredegar Aktie: Das Aus steht bevor - oder?

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Materialien" weist der Aktienkurs von Tredegar eine Rendite von -56,11 Prozent auf, was mehr als 109 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Chemikalien" verzeichnet eine mittlere Rendite von 52,48 Prozent in den letzten 12 Monaten. Auch hier liegt Tredegar mit 108,59 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien geben Aufschluss über das aktuelle Bild der Aktie. In den letzten vier Wochen konnte bei Tredegar eine Verbesserung der Stimmung festgestellt werden, weshalb wir die Aktie in diesem Bereich positiv bewerten. Hingegen wurde eine leichte Abnahme der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was darauf hinweist, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Tredegar in diesem Bereich daher eine Bewertung von "Gut".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Dies zeigt sich an den Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen, die für die Bewertung der Aktie berücksichtigt wurden. Es zeigte sich jedoch, dass in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen in den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Tredegar im Vergleich zur Branche Chemikalien eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 8287,17 Prozentpunkte weniger als der Durchschnitt ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags.