Tredegar Aktie: Augen auf!

Die Tredegar-Aktie wird aus verschiedenen Perspektiven analysiert und bewertet. Aus technischer Sicht wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Dabei ergibt sich eine Abweichung von -18,6 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Ebenso schneidet die Aktie beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) mit einer Abweichung von -6,07 Prozent negativ ab. Somit erhält die Tredegar-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating aus charttechnischer Sicht.

In Bezug auf die Dividende weist Tredegar derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Aktie auch in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

In fundamentalen Aspekten wird Tredegar im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Chemikalien) als unterbewertet angesehen, basierend auf einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 21,48 im Vergleich zu 77,48 in der Branche. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Tredegar-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich aus diesen verschiedenen Analysen und Bewertungen eine gemischte Einschätzung der Tredegar-Aktie, wobei sie in technischer und dividendenbezogener Hinsicht schlecht abschneidet, aber auf fundamentaler und RSI-Basis neutral bis gut bewertet wird.