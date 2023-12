Trebia Acquisition Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs (GD200) des Wertes bei 2,68 USD liegt, während der Kurs der Aktie (1,8 USD) um -32,84 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Daraus ergibt sich die Bewertung "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 1,34 USD, was einer Abweichung von +34,33 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 48,46 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 37,1, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält das Wertpapier insgesamt ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer Bewertung mit "Gut" führt. Die Anleger zeigten sich an 12 Tagen positiv gestimmt und überwiegend neutral an zwei Tagen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es verstärkte positive Diskussionen über das Unternehmen System.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität festgestellt, weshalb eine Gesamtbewertung von "Schlecht" resultiert. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu dem Schluss führt, dass das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird.