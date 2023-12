Trebia Acquisition Aktie: Wirklich lohnenswert?

Die technische Analyse von Trendfolgeindikatoren soll Anlegern dabei helfen, festzustellen, ob sich ein bestimmtes Wertpapier derzeit in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Ein solcher Indikator ist der gleitende Durchschnitt, der sich auf den 50- und 200-Tages-Durchschnitt bezieht. Betrachten wir zunächst den längerfristigen Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die System-Aktie, der aktuell bei 2,71 USD liegt. Der letzte Schlusskurs liegt jedoch deutlich darunter bei 1,66 USD, was einer Abweichung von -38,75 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Zahlen erhält die Aktie von System eine "Schlecht"-Bewertung. Im Gegensatz dazu beträgt der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt 1,32 USD, was über dem letzten Schlusskurs von 1,66 USD liegt (+25,76 Prozent). Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung basierend auf der kurzfristigen Analyse. Insgesamt erhält die Aktie von System auf Basis der trendfolgenden Indikatoren ein "Neutral"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien geben ebenfalls wichtige Aufschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie. In Bezug auf System konnten in den vergangenen vier Wochen keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild festgestellt werden, weshalb die Aktie mit "Neutral" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikanten Veränderungen, wodurch System insgesamt ein "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe erhält.

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, wobei an 12 Tagen das Stimmungsbarometer auf grün stand und negative Diskussionen nicht festgestellt wurden. An insgesamt zwei Tagen war die Stimmung neutral. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength Index (RSI) ermöglicht es Anlegern zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachten wir den RSI der letzten 7 Tage für die System-Aktie, der aktuell bei 37 liegt. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt ebenfalls ein "Neutral"-Rating, da das Wertpapier auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 45,28). Insgesamt erhält die Analyse der RSIs für die System-Aktie somit ein "Neutral"-Rating.