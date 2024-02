Trebia Acquisition Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Die Technische Analyse der System-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 2,31 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 1,86 USD liegt damit deutlich darunter, was einem Unterschied von -19,48 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, liegt der Wert bei 1,89 USD, was nahe am letzten Schlusskurs (-1,59 Prozent) liegt. In diesem Fall ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und Buzz im Internet wurde eine mittlere Diskussionsintensität über System gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine negative Veränderung, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen vermehrt negativ über System diskutiert wurde. Aktuell sind jedoch vor allem positive Themen zu beobachten, was zu einer "Neutral"-Einschätzung der Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass die System-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, wodurch auch hier eine "Neutral"-Bewertung vorliegt.

Insgesamt wird die System-Aktie auf Basis dieser Analysen mit einem "Neutral"-Rating versehen.