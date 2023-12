Trebia Acquisition Aktie: Grund zur Sorge?

Die System-Aktie wird derzeit aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet, da der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 2,64 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 2,77 USD liegt (+4,92 Prozent). Hingegen liegt der letzte Schlusskurs (1,51 USD) für den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen über dem gleitenden Durchschnitt (+83,44 Prozent). Daher erhält die Aktie in diesem Fall ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich bei System eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes in den letzten Wochen. Dies wird auf negative Auffälligkeiten in den sozialen Medien zurückgeführt und daher mit einem "Schlecht" bewertet. Die Stärke der Diskussion bleibt jedoch unverändert, weshalb sie mit einer "Neutral"-Bewertung honoriert wird. Zusammengefasst erhält System daher in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der System liegt bei 18,67, was als überverkauft betrachtet wird und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 28 und wird ebenfalls als überverkauft eingestuft, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Bei der Betrachtung der Stimmung auf sozialen Plattformen zeigt sich, dass die Kommentare überwiegend positiv waren, jedoch in den letzten zwei Tagen vermehrt negative Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.