Treatt-Anleger machen nicht mehr mit!

Das britische Unternehmen Treatt wird von Analysten als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 23 liegt, im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 30,5. Dies entspricht einer Unterbewertung von etwa 24 Prozent.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Treatt bei 407,5 GBP aktuell etwa 12,89 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Daher wird die kurzfristige Einschätzung als "Schlecht" eingestuft. In den letzten 200 Tagen lag die Distanz zum gleitenden Durchschnitt bei 24,44 Prozent, was auch als "Schlecht" eingestuft wird.

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien geben ebenfalls Aufschluss über die aktuelle Situation von Treatt. In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild und daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt tendenziell positive Meinungen zu Treatt in den sozialen Medien, jedoch gibt es keine klare Ausrichtung in den Diskussionen der letzten Tage. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung als "Gut" bewertet.