Treatt Aktie: Das macht sprachlos!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für Treatt ergibt sich ein RSI-Wert von 90,63, was auf eine negative Bewertung hindeutet. Über einen Zeitraum von 25 Tagen beträgt der RSI25 83,09, was ebenfalls zu einer schlechten Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein schlechtes Rating für Treatt.

Im Branchenvergleich hat Treatt in den letzten 12 Monaten eine Performance von -15,03 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche durchschnittlich um -19,93 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +4,89 Prozent für Treatt. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor lag Treatt mit einer Überperformance von 4,89 Prozent über dem Durchschnittswert. Insgesamt ergibt sich dadurch ein gutes Rating in dieser Kategorie.

Bezüglich des Sentiments und Buzz rund um die Aktie zeigt sich eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und Diskussionen. Dies führt zu einer schlechten Bewertung. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine positive Entwicklung, was zu einem guten Rating führt. Insgesamt wird der langfristigen Stimmungslage also ein gutes Rating zugeschrieben.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Treatt besonders positiv diskutiert, und negative Diskussionen konnten nicht verzeichnet werden. Das Stimmungsbarometer zeigt überwiegend positive Themen, was zu einer guten Einschätzung der Aktie führt.

Insgesamt erhält Treatt sowohl auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers als auch im Branchenvergleich ein gutes Rating.