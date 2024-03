Treatt Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Der britische Aromenhersteller Treatt hat in Bezug auf die Dividendenrendite momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt. Mit einer Dividendenrendite von 1,92 Prozent liegt Treatt deutlich unter dem Durchschnitt von 8,21 Prozent in der "Chemikalien"-Branche. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In den sozialen Medien wurde Treatt in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung wird daher auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft. Die Auswertung von Kommentaren und Diskussionen ergab, dass in den letzten Tagen vor allem positive Themen rund um den Wert behandelt wurden.

Die technische Analyse zeigt, dass die Treatt-Aktie im längerfristigen Durchschnitt der letzten 200 Handelstage einen deutlichen Abwärtstrend aufweist. Der aktuelle Durchschnitt liegt bei 501,87 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 416 GBP liegt, was einer Abweichung von -17,11 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Im kurzfristigen 50-Tage-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs hingegen nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz ergibt die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ein neutrales Bild. Es gab im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, und die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert. Daher wird die Treatt-Aktie insgesamt mit einem "Neutral"-Rating versehen.