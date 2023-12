Treatt Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Beurteilung einer Aktie. Treatt zeigte interessante Ausprägungen in dieser Hinsicht. Die Diskussionsintensität war gering, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führte. Auch die Rate der Stimmungsänderung war eher negativ, was die Bewertung der Aktie weiterhin als "Schlecht" bestätigte.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Kurs von Treatt mit 418 GBP derzeit -5,55 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch -26,45 Prozent, woraus sich insgesamt ebenfalls eine "Schlecht"-Einstufung ergibt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Treatt im vergangenen Jahr eine Rendite von -28,39 Prozent erzielt, was 7,84 Prozent unter dem Durchschnitt der Materialien-Branche liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Chemikalien" beträgt -20,56 Prozent, was bedeutet, dass Treatt aktuell 7,84 Prozent unter diesem Wert liegt. Die Unterperformance führt insgesamt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht".

Wer in die Aktie von Treatt investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 1,76 % gegenüber dem Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag in Höhe von 7,09 Prozentpunkten erzielen. Die niedrigeren Dividenden des Unternehmens führen daher zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung der Ausschüttungspolitik.