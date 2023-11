Treatt Aktie: Lieber beobachten als handeln

Die Dividendenrendite ist ein wichtiger Indikator für Anleger und misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs. Bei Treatt beträgt die aktuelle Dividendenrendite 1,76 Prozent, was nur leicht über dem Branchenmittel von 1,07 Prozent liegt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik von Treatt daher als "Neutral".

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Treatt in den letzten 12 Monaten eine Performance von -28,39 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -9,06 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von -19,33 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor liegt die Rendite von Treatt um 9,06 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält Treatt in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmung in den sozialen Medien ist überwiegend positiv gegenüber Treatt. In den letzten Tagen gab es hauptsächlich positive Diskussionen, mit keinen negativen Diskussionen an zwei Tagen und neutralen Einstellungen an anderen Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind vorwiegend positiv. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält Treatt daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Treatt. Die Aktie erhält daher von unserer Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen deutet darauf hin, ob das Unternehmen viel oder wenig Aufmerksamkeit von den Anlegern erhält. Insgesamt wird die Aktie daher ebenfalls mit einem "Neutral"-Rating bewertet.