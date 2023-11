Treasury Wine Estates Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Die Finanzlage von Treasury Wine Estates wird anhand verschiedener Kennzahlen analysiert, um eine Einschätzung der Aktie zu geben.

Zunächst fällt auf, dass die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft wird, da Treasury Wine Estates derzeit niedrigere Dividenden ausschüttet als der Durchschnitt der Branche Getränke. Der Unterschied beträgt 1,51 Prozentpunkte (4,24 % gegenüber 5,75 %).

Des Weiteren wird das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie betrachtet. In den letzten vier Wochen wurde eine Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt, was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" in dieser Kategorie führt. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich leicht reduziert, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Treasury Wine Estates-Aktie beträgt aktuell 64, was zu einem "Neutral"-Rating führt, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt jedoch eine überkaufte Situation, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Abschließend wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet. Das aktuelle KGV von Treasury Wine Estates beträgt 26, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Getränke" im Durchschnitt ein KGV von 44 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie daher unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Insgesamt ergibt die Analyse, dass Treasury Wine Estates in verschiedenen Bereichen wie Dividendenpolitik, Sentiment und Buzz, Relative Strength Index und Fundamentalen Gesichtspunkten gemischte Bewertungen erhält, was auf eine uneinheitliche Finanzlage hinweist.