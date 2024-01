Treasury Wine Estates Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

Das Anleger-Sentiment für Treasury Wine Estates ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An neun Tagen dominierten positive Themen, während an drei Tagen negative Diskussionen überwogen. In den letzten ein, zwei Tagen war das Interesse der Anleger weder besonders positiv noch negativ. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung im Anleger-Stimmungsbarometer.

Im Vergleich zu anderen Aktien des Verbrauchsgütersektors hat Treasury Wine Estates im letzten Jahr eine Rendite von -17,73 Prozent erzielt, was 3,02 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Getränkeaktien beträgt -20,54 Prozent, wobei Treasury Wine Estates aktuell um 2,82 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass Treasury Wine Estates derzeit mit einem Relative Strength-Index (RSI) von 74,29 als überkauft gilt, was als "Schlecht" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 53, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung des RSI als "Schlecht".

Hinsichtlich der Dividendenrendite weist Treasury Wine Estates derzeit eine Rendite von 4,24 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,66 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.