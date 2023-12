Treasury Wine Estates Aktie: Hervorragende Nachrichten für Investoren!

Treasury Wine Estates schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Getränkesektor. Mit einer Dividendenrendite von 4,24 % im Vergleich zu 5,69 % liegt der Unterschied bei 1,45 Prozentpunkten. Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie das Rating "Schlecht".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" weist Treasury Wine Estates eine Rendite von -18,18 Prozent auf, was mehr als 4 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Getränke" verzeichnet eine mittlere Rendite von -21,47 Prozent in den vergangenen 12 Monaten. Auch hier liegt Treasury Wine Estates mit einer Rendite von 3,3 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie in der Kategorie "Branchenvergleich Aktienkurs" das Rating "Gut".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Treasury Wine Estates liegt derzeit bei 26,57, was bedeutet, dass die Börse 26,57 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Im Vergleich zur Branche liegt dieser Wert um 39 Prozent niedriger, da der durchschnittliche Wert bei 43 liegt. Auf Grundlage des KGV wird der Titel daher als unterbewertet eingestuft und erhält das Rating "Gut" in der Kategorie "Fundamental".

Die Anleger-Stimmung bei Treasury Wine Estates in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen zeigt, dass überwiegend positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen. Dies führt zu dem Gesamtrating "Gut" in der Kategorie "Anleger", basierend auf der positiven Anleger-Stimmung.