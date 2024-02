Treasury Wine Estates Aktie: Es wird konkret!

Der Aktienkurs von Treasury Wine Estates verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -21,26 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien im Verbrauchsgütersektor eine Unterperformance von 5,32 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Getränkebranche liegt bei -16,11 Prozent, und Treasury Wine Estates liegt aktuell 5,15 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Treasury Wine Estates-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 11,27 AUD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 11,69 AUD, was einer Differenz von +3,73 Prozent entspricht und daher zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 10,64 AUD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs um +9,87 Prozent darüber liegt und somit eine "Gut"-Bewertung für die kurzfristige Charttechnik ergibt. Insgesamt erhält die Aktie also für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 deuten darauf hin, dass Treasury Wine Estates überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 11,24 Punkten und der RSI25 bei 26,91. Daher erhält das Wertpapier in beiden Fällen eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine starke Diskussionsintensität in Bezug auf Treasury Wine Estates, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch stabil, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Gut" eingestuft wird.