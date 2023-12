Treasury Wine EstatesPK Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird im Finanzmarkt häufig eingesetzt. Wenn wir Treasury Wine Estates anhand des RSI der letzten 7 Tage betrachten, sehen wir, dass der Wert momentan bei 60,47 Punkten liegt, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Das gleiche gilt auch für den etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis, bei dem die Aktie ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Treasury Wine Estates mit 10,39 AUD derzeit -7,07 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einstufung als "Schlecht" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -13,05 Prozent, was zu einer insgesamt "Schlechten" Einstufung aus charttechnischer Sicht führt.

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich jedoch ein anderes Bild, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Treasury Wine Estates mit 26,57 auf Basis der aktuellen Notierungen 41 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Getränke" (45,1), was auf eine Unterbewertung hinweist und somit eine "Gute" Einstufung aus fundamentaler Sicht ergibt.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass die Stimmung für Treasury Wine Estates in den letzten Wochen deutlich verbessert hat und die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zugenommen hat. Daher erhält die Aktie insgesamt eine "Gute" Bewertung auf dieser Stufe.