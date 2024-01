Treasury Wine EstatesPK Aktie: Was soll die Aufregung?

Die Aktie von Treasury Wine Estates wird auf Grundlage des heutigen Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) von 26,57 mit einem Abschlag von 40 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen der Getränkebranche (44,12) bewertet. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer positiven fundamentalen Analyse.

In Bezug auf die durchschnittliche Jahresperformance von Aktien im Verbrauchsgütersektor liegt die Rendite von Treasury Wine Estates mit -17,73 Prozent um mehr als 4 Prozent über dem Durchschnitt. Die Getränkebranche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von -21,5 Prozent, wobei Treasury Wine Estates mit 3,77 Prozent deutlich darüber liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie auf Grundlage der guten Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Treasury Wine Estates war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, basierend auf der Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge in sozialen Medien. Die vorherrschenden positiven Themen rund um den Wert führen zu einer positiven Gesamteinstufung der Anleger-Stimmung auf dieser Ebene.

In der technischen Analyse weicht der aktuelle Schlusskurs der Treasury Wine Estates-Aktie (10,78 AUD) um -8,88 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (11,83 AUD) ab, was zu einer negativen charttechnischen Bewertung führt. Der letzte Schlusskurs liegt jedoch nahe dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (10,97 AUD), was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Treasury Wine Estates-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik eine neutrale Bewertung.