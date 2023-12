Treasury Wine EstatesPK Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Der Aktienkurs von Treasury Wine Estates hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -18,18 Prozent erzielt. Im Vergleich zum durchschnittlichen Renditewert (-22,61 Prozent) von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor liegt der Aktienkurs von Treasury Wine Estates um 4,44 Prozent höher. Die mittlere jährliche Rendite in der Getränkebranche beträgt -22,35 Prozent, und Treasury Wine Estates übertrifft diesen Wert um 4,18 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die Stimmung in Bezug auf Treasury Wine Estates ist ebenfalls positiv. Analysten haben soziale Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare hauptsächlich positiv waren. In den letzten ein bis zwei Tagen haben Nutzer der sozialen Medien vor allem positive Themen rund um Treasury Wine Estates diskutiert. Aufgrund dieser positiven Stimmung wird die Aktie auch in dieser Hinsicht mit "Gut" bewertet.

In fundamentalen Kriterien ist die Aktie ebenfalls gut bewertet. Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 26,57 liegt Treasury Wine Estates unter dem Branchendurchschnitt von 41 Prozent, was auf eine Unterbewertung hinweist.

Bei der technischen Analyse erhält die Aktie jedoch unterschiedliche Bewertungen. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von -10,68 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf der anderen Seite liegt der letzte Schlusskurs in Bezug auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt wird Treasury Wine Estates auf Basis der verschiedenen Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.