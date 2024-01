Treasury Wine EstatesPK Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Im Vergleich zu anderen Aktien im Verbrauchsgütersektor hat die Aktie von Treasury Wine Estates im vergangenen Jahr eine Rendite von -17,73 Prozent erzielt, was 3,02 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Getränkebranche beträgt -20,54 Prozent, wobei Treasury Wine Estates aktuell 2,82 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Dividendenrendite von Treasury Wine Estates beträgt derzeit 4,24 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,66 %. Mit einer Differenz von 1,42 Prozentpunkten ergibt sich daher eine Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Das Anleger-Sentiment für Treasury Wine Estates war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An neun Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 10,18 AUD lag, was einem Unterschied von -13,07 Prozent zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Auf der kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe wie der 50-Tage-Durchschnitt liegt.

Insgesamt erhält Treasury Wine Estates eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.