Treasury Metals Aktie: Jetzt geht’s los!

Die Treasury Metals notiert derzeit mit einem Kurs von 0,16 CAD, was einen Abstand von +6,67 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, bedeutet. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Schlecht" betrachtet, da die Distanz zum GD200 bei -33,33 Prozent liegt. Somit wird die Aktie insgesamt aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Im Hinblick auf die Kommunikation im Netz zeigt die Aktie von Treasury Metals eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Rate der Stimmungsänderung. Daher wird die Einschätzung für diesen Faktor als "Neutral" bewertet, was insgesamt zu einem "Neutral"-Wert führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien in den vergangenen Wochen spiegeln eine zunehmend positive Stimmung wider, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Die Anlegerstimmung wird daher als angemessen bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Treasury Metals zeigt einen Wert von 50, was als "Neutral" betrachtet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, weist mit einem Wert von 42 auf eine "Neutral"-Situation hin. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung als "Neutral".