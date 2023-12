Treace Medical Concepts Aktie: Das gab es noch nie!

Die Aktienanalysten haben ihre Bewertungen für die Treace Medical Concepts-Aktie veröffentlicht. Von insgesamt 5 Analystenbewertungen aus den letzten zwölf Monaten sind 4 als "Gut" eingestuft worden, während eine Bewertung als "Neutral" erfolgte. Keine Analysten haben im letzten Monat Aktualisierungen vorgenommen. Die durchschnittlich prognostizierten Kursziele belaufen sich auf 29,75 USD, was bedeutet, dass die Aktie um 133,33 Prozent steigen könnte, ausgehend vom letzten Schlusskurs von 12,75 USD. Daher lautet die Empfehlung "Gut". Zusammenfassend erhält Treace Medical Concepts von den Analysten ein durchschnittliches Rating von "Gut". In Bezug auf die technische Analyse wird die Treace Medical Concepts-Aktie derzeit aufgrund des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 18,41 USD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (12,75 USD) um -30,74 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 9,76 USD, was einer Abweichung von +30,64 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut" bewertet. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral". Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für die Treace Medical Concepts-Aktie wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 6,34 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls eine Überverkaufssituation (Wert: 23,18). Damit erhält das Wertpapier in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung. Bei der Betrachtung weicher Faktoren wie dem Sentiment und Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz schwach ist, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für die Treace Medical Concepts-Aktie.

